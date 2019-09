À l’occasion de la 4e journée de Premier League, Aymeric Laporte (25 ans) avait quitté la pelouse de l’Etihad Stadium sur civière.. Touché au genou, le Français, qui a dû renoncer au rassemblement de l’équipe de France, a été opéré avec succès de « son cartilage et du ménisque latéral » a annoncé son club sur Twitter.

Injury update on @Laporte... Everyone at City wishes Aymeric a full and speedy recovery. #mancity pic.twitter.com/Ifmtd4CqHJ — Manchester City (@ManCity) September 4, 2019

Le défenseur a également posté un message pour donner de ses nouvelles sur son compte instagram : « Suite à l’opération réalisée avec succès hier en debut de soirée, je souhaitais vous remercier pour tous vos messages de soutien ces derniers jours. Je me sens vraiment soutenu et reconnu ! Ma condition physique ne me permettent pas d’aller en Equipe de France, je suis triste de ne pas réaliser mon tant attendu début avec les Bleus. Je suis reconnaissant envers le sélectionneur de m’avoir transmis son soutien et ses encouragements. A partir de maintenant, nous décomptons les jours pour mon retour sur les terrains. »

