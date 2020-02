Qui dit mois de février dit Ligue des Champions. Et la plus prestigieuse des compétitions réserve son lot de chocs entre les écuries du Vieux Continent encore en lices dans cette compétition. Le Borussia Dortmund affrontera par exemple le PSG pour rallier les quarts de finale alors que les champions d’Europe (et du monde) en titre, les Reds, croiseront la route de l’Atlético de Madrid. Mais la plus grosse affiche de ces 8es de finale de la C1 opposera le Manchester City de Pep Guardiola au Real Madrid de Zinedine Zidane.

Aymeric Laporte (25 ans), le défenseur central des Citizens, s’est d’ailleurs exprimé au micro de Téléfoot, ce dimanche, au sujet de cette double confrontation à venir (match aller à Madrid le 28 février, match retour à l’Etihad Stadium le 17 février) : « c’est une des meilleures équipes du monde actuellement et je pense qu’ils sont favoris par rapport aux années précédentes en Ligue de champions et à leur vécu. Après, on a de très grands joueurs, comme eux, on peut faire mal aussi. Ce peut être une confrontation très disputée ». Les Skyblues, doubles champions d’Angleterre en titre, n’ont jamais dépassé les demi-finales en Ligue des Champions alors que les Merengues ont soulevé la coupe aux grandes oreilles à 13 reprises au cours de leur histoire, un record.