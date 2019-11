Les semaines se suivent et se ressemblent en Premier League. Après un Liverpool-Manchester City de haute volée, un nouveau choc XXL se profile à l’horizon en Angleterre, à savoir un Manchester City-Chelsea. Une affiche de prestige entre la bande à Pep Guardiola et celle de Frank Lampard prévue ce samedi après-midi à 18h30 à l’Etihad Stadium de Manchester. Un match plus équilibré qu’il n’y paraît entre une formation de City qui reste sur une défaite 3-1 à Anfield Road et une équipe des Blues emmenée par un tandem Tammy Abraham - Christian Pulisic qui vient d’enchaîner six victoires consécutives en championnat et qui se trouve désormais devant Sergio Agüero, Bernardo Silva et les siens.

La preuve avec les duels de la saison passée où chacune des équipes a remporté son match à domicile. Mention spéciale pour les Skyblues qui ont étrillé les joueurs du club londonien 6-0 à l’Etihad Stadium. La formation de N’Golo Kanté voudra bien évidemment ne pas repartir avec une telle valise ce samedi. La diffusion à la TV de cette affiche de Premier League se fera en France sur la chaîne Canal Plus, ce samedi à 18h30. Si vous êtes un supporter des Reds ou que vous êtes fans des Citizens et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce match Manchester City vs Chelsea en streaming en direct et en toute légalité. Il faut savoir que les détenteurs de droits TV multiplient les offres OTT et retransmissions directement sur ordinateur, tablette sans oublier bien évidemment sur téléphone portable.

Canal Plus, qui a récupéré les droits du championnat anglais cette saison et qui les partage avec SFR Sport, propose des offres alléchantes pour le stream de ce match prestigieux de Premier League.

