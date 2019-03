Déjà absent des terrains durant six semaines en début de saison puis un peu plus d’un mois à la fin de l’année 2018 à cause de son genou, Kevin de Bruyne n’en a pas encore terminé avec les pépins physiques.

Titulaire ce samedi lors du déplacement de Manchester City à Bournemouth, le Belge est sorti sur blessure avant la pause. Il s’est fait mal à tout seul sur un appui et a été remplacé par Riyad Mahrez.