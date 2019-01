Quoi de mieux qu’un choc de haut de tableau pour bien débuter l’année ? Alors que la 21e journée de Premier League a débuté mardi 1er janvier, celle-ci se termine ce soir en apothéose avec la rencontre Manchester City-Liverpool. Troisièmes du championnat d’Angleterre, les Citizens ont l’occasion de s’emparer de la deuxième place, occupée par Tottenham, et ainsi revenir à quatre points des Reds. De leur côté, les hommes de Jürgen Klopp comptent bien enchaîner et s’envoler un peu plus en tête de la PL.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola aligne un 4-3-3 avec Ederson dans les cages et une défense composée de Stones, Kompany, Laporte et Danilo. Au milieu, Fernandinho est accompagné de Bernardo Silva et David Silva. Sterling, Agüero et Sané sont titulaires en attaque. En face, Jürgen Klopp opte pour le même schéma tactique avec Alisson dans le but et une défense Alexander-Arnold-Lovren-Van Dijk-Robertson. Blessé, Milner effectue son retour dans l’entrejeu aux côtés de Wijnaldum et Henderson. Le trio Salah-Firmino-Mané est présent devant.

Les compositions officielles

Manchester City : Ederson - Stones, Kompany, Laporte, Danilo - B. Silva, Fernandinho, D. Silva - Sterling, Aguero, Sané

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané