Manchester City est dans le viseur de l’UEFA et pourrait être exclu de la prochaine Ligue des Champions. Cela fait suite à la découverte de documents allant à l’encontre du fair-play financier et révélés au public. Le club mancunien ne le voit cependant pas de cet œil et compte riposter.

Selon The Times, les Citizens demandent des dommages et intérêts à l’instance européenne pour accusation « illégale » et affirment que l’UEFA a violé leurs « droits de la personnalité ». Pour rappel, l’appel de Manchester City au Tribunal Arbitre du Sport avait été rejeté. Affaire à suivre.