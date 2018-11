Sorti dans les dernières minutes lors de la victoire de Manchester City sur Fulham en Carabao Cup (2-0), Kevin de Bruyne s’est blessé au genou gauche et devrait manquer entre cinq et six semaines de compétition avec les Sky Blues. Déjà blessé en début de saison pour trois mois, le Belge va manquer à son équipe. Interrogé à ce sujet, Pep Guardiola s’est montré déçu, mais il est rassuré que cette blessure ne soit pas aussi grave que la précédente.

« Il manquera le match contre Manchester United. Ce ne sera pas une finale, ce sera un match de plus. Nous l’avons déjà perdu deux mois et demi. C’est triste, mais nous serons proches de lui. Heureusement, ce n’est pas trop grave, il sera de retour bientôt. Le football est un jeu dynamique avec des contacts, ce sont des choses qui arrivent. C’était un manque de chance, sa précédente blessure était plus délicate », a ainsi déclaré l’entraîneur de Manchester City.