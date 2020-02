Auteur d’une prestation XXL mardi contre Chelsea en Ligue des Champions, Alphonso Davies (19 ans) fait le bonheur du Bayern Munich. Recruté par le club bavarois à l’été 2018 alors qu’il était chez les Vancouver Whitecaps, le Canadien aurait cependant pu se révéler sous le maillot d’un autre grand club européen, Manchester United. The Times explique que les Red Devils avaient repéré Alphonso Davies en 2017 alors qu’il n’avait que 15 ans.

Son club demandait alors 2,3 millions d’euros pour le lâcher mais les Mancuniens ont décidé de retarder le transfert, souhaitant plutôt l’envoyer 2 semaines à Carrington, le centre d’entraînement de MU. Une demande rejetée par les Vancouver Whitecaps puisque Davies était appelé au même moment par la sélection U23 du Canada. Un peu plus tard, Manchester United décidait finalement de faire une offre (9 M€) mais c’était sans compter sur le Bayern Munich. Le géant d’Allemagne rentrait dans la danse et alignait un montant plus conséquent (10,5 M€), raflant alors la mise. Les Red Devils doivent s’en mordre les doigts.