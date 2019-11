Après l’En Avant Guingamp, et en faisant face à certaines rumeurs l’envoyant en Ligue 1, Marcus Thuram a finalement rejoint l’Allemagne et le Borussia Mönchengladbach. Un club où l’ailier s’épanouit et pas seulement sur le plan collectif puisque le club allemand est pour l’instant leader de Bundesliga. Lui en est actuellement à 5 buts et 4 passes décisives en 11 rencontres de championnat. Dans une interview accordée au Télégramme, le Français se confie sur le choix menant à Mönchengladbach.

« Je savais que je rejoignais une équipe qui me connaissait. Un coach avec lequel j’ai eu un très bon feeling. Je n’avais pas de doute sur le fait que ça pouvait très bien se passer. Après, on a toujours des appréhensions quand on change de pays, quand on découvre un nouveau vestiaire. Mais je savais où je mettais les pieds », a-t-il expliqué.