La première partie de saison de Mario Balotelli avec l’OGC Nice se résume à un véritable cauchemar. Entre reprise tardive et l’incapacité de Super Mario à retrouver le chemin des filets, l’intéressé vit une dernière saison calamiteuse avec les Aiglons. Pour couronner le tout, l’international italien s’est blessé récemment et n’a pas disputé les derniers matchs de son équipe face à Saint-Etienne (1-1) et Guingamp en Coupe de la Ligue (0-0, 1-3 aux t.a.b.).

Son entraîneur Patrick Vieira a confirmé que Balotelli ne jouerait pas non plus à Strasbourg samedi. « Mario Balotelli est-il sur le départ ? Il n’était pas là devant Guingamp. Il ne sera pas à Strasbourg, c’est encore un choix de l’entraîneur, » a notamment expliqué le technicien niçois après la rencontre face à Guingamp. Le dernier match sous le maillot niçois de l’ancien Milanais remonte au 4 décembre face à Angers (0-0). Il n’est pas certain d’ailleurs de revoir l’intéressé sur les pelouses de Ligue 1 en janvier prochain...