Marouane Fellaini est le premier joueur de première division chinoise à avoir été contrôlé positif au coronavirus. L’information a même été confirmée par l’intéressé en personne. Le milieu de terrain belge a été placé en quarantaine dès son retour en Chine.

Que les fans se rassurent, il ne présente aucun symptôme et n’a pas de fièvre. Le joueur de Shandong Luneng est pour le moment simplement mis au repos chez lui, le temps de la guérison. En Chine, le championnat pourrait rependre le 2 mai, alors qu’il devait débuter le 22 février dernier.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.pic.twitter.com/xTczNLoz1w

— Marouane Fellaini (@Fellaini) March 22, 2020