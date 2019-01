Interrogé au micro de NOS, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam Matthijs De Ligt (19 ans), élu récemment Golden Boy 2018, a évoqué ses plans pour son mercato d’hiver, lui qui est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, de la Juventus Turin, du Paris SG ou encore du Bayern Munich.

« Il n’y aura pas de départ pour moi cet hiver, non, les fans de l’Ajax ne doivent pas en avoir peur. Nous voulons remporter le titre et on a besoin de tout le monde pour cela », a lâché l’international oranje (13 sélections). Ses courtisans sont prévenus.