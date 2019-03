Cette saison, le Real Madrid est en pleine crise. D’ailleurs, plusieurs médias espagnols indiquent que Santiago Solari pourrait être débarqué. José Mourinho arriverait, lui, pour jouer les pompiers de services. Les noms de Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou encore Mauricio Pochettino sont avancés pour l’été prochain.

Ce dernier, qui a rappelé son attachement pour l’Espagne, a répondu à l’intérêt des Merengues pour TVE. Ses propos sont relayés par AS. « Je le prends comme quelque chose de positif. On voit que nous faisons quelque chose de bien ». Puis quand on lui a demandé si des offres de Madrid étaient arrivées pour Harry Kane et lui. Il a répondu : « Cette interview va mettre mon président en colère. Ou non...Il pourrait être heureux ».