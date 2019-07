La phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations se termine ce soir avec notamment un match entre la Mauritanie et la Tunisie. Les deux équipes peuvent se qualifier pour le prochain tour en cas de victoire. Cette affiche s’annonce donc décisive pour les Mourabitounes et les Aigles de Carthage.

La Mauritanie se présente dans un 4-2-3-1 avec Brahim Souleymane dans les buts. Moustapha Diaw, Bakary N’Diaye, Abdoul Ba et Aly Abeid forment la défense. Le double pivot est assuré par Yali Dellahi et Ibréhima Coulibaly avec Ismail Diakité, El Hacen et Cheikh El Khalil Moulaye Ahmed un cran plus haut. Enfin, Adama Ba est seul en attaque.

De son côté, la Tunisie poursuit dans un 4-2-3-1 avec Mouez Hassen dans les cages. Le portier peut compter sur Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi en défense. Karim Aouadhi et Ellyes Shkiri se retrouvent au cœur du jeu. Seul en pointe de l’attaque, Wahbi Khazri peut compter sur Bassem Srafi, Naïm Sliti et Youssef Msakni en soutien.

Les compositions :

Mauritanie : Souleymane - Diaw, N’Diaye, Ab. Ba, Abeid - Dellahi, Coulibaly- Diakité, El Hacen, Khalil - Ad. Ba

Tunisie : Hassen - Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi - Aouadhi, Shkiri - Srarfi, Sliti, Msakni - Khazri

