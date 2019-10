Avec un nouveau doublé dimanche soir contre l’Olympique de Marseille (4-0, 11e journée de Ligue 1), Mauro Icardi confirme à chaque sortie que le Paris SG a bien fait de miser sur lui en toute fin de mercato estival, sous forme de prêt avec option d’achat (70 M€). Invitée sur le plateau de Tiki Taka sur la chaîne italienne Sport Mediaset, Wanda Nara, femme et représentante du buteur argentin, a toutefois avoué que le destin de son poulain aurait pu être différent.

« Il y avait la possibilité de ramener Mauro à Milan. Personnellement, cela aurait été un choix plus facile de rester à Milan, mais rejoindre une équipe comme le PSG a été la meilleure décision pour sa carrière. Aller en France, c’était plus difficile pour moi. Je suis à peine arrivé de Paris, je repars lundi matin, car mes enfants sont à Paris. Mais, c’était le meilleur choix pour la carrière de Mauro », a-t-elle lâché. Le PSG et Thomas Tuchel ne vont pas se plaindre de ce choix.