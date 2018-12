Titulaire indiscutable du côté de Mayence en Bundesliga, Jean-Philippe Gbamin (23 ans) est très convoité depuis l’été dernier. Les Karnevalsverein ont même refusé une offre de 35 millions d’euros pour l’international ivoirien (5 sélections). Mais les sollicitations pour le milieu de terrain défensif n’ont pas cessé.

Interrogé par Kicker, le directeur sportif de Mayence, Rouven Schröder, est revenu sur cette offre refusée et écarte un départ cet hiver. « Dans le passé, il aurait été tout à fait normal de transférer le joueur parce que c’était simplement une énorme somme d’argent, mais nous avons également la responsabilité de constituer une bonne équipe et une force prouvée. Après Abdou Diallo, qui est parti au Borussia Dortmund pour 28 M€, il a fallu retenir Gbamin. Nous ne sommes plus le petit Mayence. » Néanmoins, l’ancien Lensois devrait partir cet été.