Libre depuis l’été dernier et une fin de saison assez folle où il aura remporté la Coupe de France avec Rennes et la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie, Mehdi Zeffane (27 ans) n’a toujours pas retrouvé le club. Après six mois sans jouer, le latéral droit pourrait finalement trouver son bonheur.

En effet, d’après les dernières indiscrétions de L’Équipe, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais pourrait rebondir du côté de la Russie et du Krylia Sovetov Samara. Une formation qui pointe à la quinzième place (sur 16) et qui tentera d’obtenir son maintien avec le joueur algérien.