Ce mercredi, une commission de la FIFA va entériner et officialiser un certain nombre de changements sur le marché des transferts, dont le plafonnement des prêts. Aujourd’hui, de nombreux clubs européens à commencer par Chelsea, Monaco, la Juventus et Manchester City inondent le marché européen de joueurs en prêt.

Cette nouvelle réglementation permettra notamment de limiter le nombre de prêts par club pour les joueurs de plus de 21 ans. De 8 prêts au début de la saison 2021-2022, la FIFA bloquera le nombre de joueurs envoyés en prêt de plus de 21 ans à 6 en 2022-23 comme le rapporte le New-York Times. De quoi chambouler les habitudes de certains clubs et limiter certains abus.

