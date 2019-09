À Chelsea, mercato estival rimait souvent avec poudre d’escampette. Il faut dire que le club londonien a longtemps profité des fenêtres estivales pour envoyer plusieurs de ses joueurs s’aguerrir sous d’autres cieux. Lors du mercato d’été 2018, pas moins d’une quarantaine d’éléments ont découvert de nouveaux horizons. Mais c’était avant... Car depuis plusieurs mois maintenant, Chelsea doit composer avec une interdiction de recrutement prononcée par la FIFA. Celle-ci était valable pour ce mercato d’été mais aussi pour celui d’hiver 2020. Et même si les Blues ont fait appel de cette décision, il ne s’avère pas certain que les pensionnaires de Stamford Bridge puissent se renforcer en janvier prochain.

Un contexte particulier qui a contraint les dirigeants britanniques à changer leur fusil d’épaule l’été dernier. Ainsi, le nombre de joueurs invités à exprimer leur talent ailleurs cette saison a sensiblement évolué. Une liste de joueurs prêtés moins conséquente (27 cette saison, ils étaient 42 en février dernier) mais qui reste cependant suffisante pour élaborer un onze type. On y retrouve quatre joueurs qui figuraient déjà dans le onze de l’été dernier... Certains noms prestigieux comme Zappacosta, Drinkwater ou encore Tiémoué Bakayoko doivent profiter de ces prêts pour relancer leur carrière parfois moribonde.

Jamal Blackman (ANG, 25 ans, GB) : il incarne malgré lui la politique de Chelsea avec ses jeunes joueurs. Prêté à de multiples reprises par le passé notamment à Wycombe ou encore Sheffield United, le portier anglais a été prêté la saison dernière à Leeds United. Mais ce dernier s’est gravement blessé en novembre dernier avec la formation entraînée par Marcelo Bielsa. Résultat, une fracture du tibia pour trois petits matchs disputés en coupe. L’intéressé a été prêté une nouvelle fois cet été et va découvrir le championnat des Pays-Bas avec le Vitesse Arnhem jusqu’en juin prochain.

Davide Zappacosta (ITA, 27 ans, DD) : le latéral droit italien a vécu une saison dernière compliquée avec Maurizio Sarri. L’international transalpin n’a été utilisé quasi exclusivement qu’en Ligue Europa (10 apparitions). En Premier League, Zappacosta n’a été aperçu qu’à quatre reprises sur les pelouses anglaises. Si on ajoute à cela deux petites apparitions en Cup et une en Carabao Cup, le bilan s’avère décevant. Son prêt à l’AS Roma (douze minutes disputées) arrive à point nommé.

Ethan Ampadu (GAL, 18 ans, DC) : sûrement l’un des plus gros potentiels au sein des jeunes de Chelsea. Utilisé à quelques reprises avec la réserve des Blues (7 apparitions), le jeune défenseur central a été entrevu en Ligue Europa la saison dernière avec notamment une titularisation en phase de poules. Ampadu a également enchaîné à deux reprises en Cup avec l’équipe fanion. Malgré un potentiel certain, les dirigeants des Blues ont souhaité le prêter cette saison. Le RB Leipzig accueille ce défenseur talentueux et doit lui permettre de franchir un cap au plus haut niveau.

Matt Miazga (USA, 24 ans, DC) : le défenseur américain est considéré comme un ovni au FC Nantes où il avait été prêté l’été dernier. Après huit petits matchs en Ligue 1, les Canaris décident de couper court à son prêt. L’intéressé débarque à Reading l’hiver dernier et y dispute dix-huit matchs. Son prêt au sein de la formation anglaise qui évolue en Championship se poursuit cette saison. Titulaire en puissance, il confirme et a déjà joué cinq matchs. Une bonne nouvelle pour un joueur qui a enchaîné les prêts ces dernières années.

Abdul Rahman Baba (GHA, 24 ans, DG) : voici un joueur qui ne s’est jamais imposé à Chelsea depuis son arrivée. Prêté à de multiples reprises à Schalke 04 sans grand succès, le défenseur ghanéen a découvert la Ligue 1 en janvier dernier au Stade de Reims. Un passage qui aura permis au principal protagoniste de disputer onze matchs comme titulaire. Insuffisant cependant pour recueillir les suffrages de Franck Lampard qui a décidé de prêter à nouveau son joueur cette saison. Ce dernier va découvrir la Liga avec le Real Majorque.

Danny Drinkwater (ANG, 29 ans, MDC) : le milieu anglais a vécu une véritable traversée du désert la saison dernière. En effet, l’ancien joueur des Foxes n’a disputé que trente minutes lors du Community Shield avec les Blues. Un véritable cauchemar pour l’international anglais qui s’attendait sûrement à autre chose. Conscient que sa situation sportive devenait intenable, l’intéressé a été prêté à Burnley cette saison. Il a disputé quatre-vingt-dix minutes en Cup avant de déraper le 8 septembre dernier dans une discothèque et de se faire agresser par six hommes.

Tiémoué Bakayoko (FRA, 25 ans, MDC) : le milieu français comptait bien s’imposer cette saison avec Franck Lampard. Revenu à Londres cet été après un prêt plutôt fructueux à l’AC Milan (31 matchs joués) malgré des débuts compliqués, l’international tricolore a finalement rejoint l’AS Monaco. Un club avec lequel l’intéressé a remporté le titre de champion de France en 2017. Son retour en Principauté doit lui permettre d’enchaîner une nouvelle saison pleine et pourquoi pas de retrouver l’équipe de France.

Mario Pasalic (CRO, 24 ans, MDC) : voilà un joueur qui a su profiter de son nouveau prêt la saison dernière. Prêté à l’Atalanta Bergame, le milieu croate a participé activement à la belle saison de l’équipe dirigée par Gian Pero Gasperini. Titularisé à trente-trois reprises en Serie A, ce dernier a inscrit cinq réalisations et distillé trois passes décisives. Dans la foulée, Pasalic prolonge son contrat avec Chelsea jusqu’en 2022 avant de repartir pour une nouvelle saison en prêt à l’Atalanta. Et d’y disputer la Ligue des Champions.

Robert Kenedy (BRE, 23 ans, MG) : le joueur brésilien a su relancer sa carrière à Newcastle. D’abord avec une belle fin d’année 2018 où l’intéressé disputera treize matchs pour deux buts marqués et deux passes décisives. Très apprécié par Rafa Benitez, ce dernier est donc revenu la saison dernière chez les Magpies. Kenedy disputera vingt-cinq matchs en Premier League pour un but marqué et une passe décisive. Insuffisant pour rester à Saint-James Park. Le milieu offensif va découvrir désormais la Liga sous les couleurs de Getafe.

Lucas Piazon (BRE, 25 ans, ATT) : l’attaquant brésilien n’a pas forcément réussi à profiter de son prêt la saison dernière au Chievo Vérone. Le natif de Sao Paulo n’aura disputé que quatre petits bouts de matchs en Serie A, soit 80 minutes. L’intéressé enchaîne cette saison son septième prêt et débarque cette fois en Liga NOS pour porter le maillot de Rio Ave. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Blues, Piazon a tout intérêt à réussir son passage au Portugal...

Victor Moses (NIG, 28 ans, ATT) : le Super Eagle ne s’attendait pas à ronger son frein avec l’arrivée de Maurizio Sarri la saison dernière sur le banc de Chelsea. Mis à l’écart par le technicien italien, l’international nigérian n’a effectué que deux petites apparitions en Premier League et deux en Ligue Europa. Moses a donc décidé de s’envoler vers d’autres cieux en janvier dernier pour débarquer au Fenerbahçe jusqu’en juin 2020. Une renaissance pour l’intéressé qui disputera 14 matchs en Super Lig pour quatre buts marqués. En parallèle, l’ailier droit disputera également deux matchs en Ligue Europa. Son statut de titulaire retrouvé, Moses souhaitait enchaîner cette saison. Mais une blessure à la cuisse lui a fait manquer les deux derniers matchs de championnat avec le Fener.

