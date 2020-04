Joueur du Napoli depuis 2014, Kalidou Koulibaly est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde en quelques années. Le joueur de 28 ans fait aujourd’hui le bonheur de la formation italienne, avec laquelle il est sous contrat jusqu’en juin 2023, et du Sénégal, sa sélection (33 capes, 1 but). Mais avec ses bonnes performances, l’ancien joueur du KRC Genk attise les convoitises, et le Paris Saint-Germain est notamment intéressé.

Du côté du Napoli, malgré la suspension des matches avec la pandémie de coronavirus et donc la possibilité d’un mercato estival chamboulé, l’inquiétude n’est pas de mise. Questionné sur Kalidou Koulibaly et Allan, le directeur sportif des Partenopei a fait un petit point. « La crise va-t-elle changer leur valeur marchande ? Je ne pense pas. Il y aura une réduction des effectifs, mais je pense que les grands champions n’auront aucun problème à trouver des équipes qui investissent beaucoup d’argent pour leur profil », a lâché le dirigeant du Napoli à Sky Italia.