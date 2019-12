Actuellement sixième de Ligue 1 après 16 journées, Montpellier réalise un début de saison intéressant. Mais tout n’est parfait, notamment à l’extérieur. Le club héraultais n’a en effet pas gagné un seul match hors de ses terres depuis la reprise cet été (5 nuls, 3 défaites). Il va donc falloir trouver une solution pour mettre fin à cette mauvaise série. Et en coulisses, les dirigeants du MHSC seraient déjà au travail. Invité sur RMC jeudi, le président du club Laurent Nicollin a expliqué que Montpellier allait s’activer lors du mercato hivernal pour renforcer l’effectif.

« On a déjà travaillé avec la cellule pour tenter de renforcer ce qu’on peut renforcer. Avec la blessure de Nicolas Cozza (rupture des ligaments croisés, ndlr), on est un peu juste derrière, on peut aussi prendre un attaquant de plus pour aider nos deux joueurs devant (Andy Delort et Gaëtan Laborde, ndlr). On est en train d’analyser tout ça pour tenter, en janvier, d’apporter une petite touche de plus si on peut, pour que l’équipe soit encore plus performante », a lâché l’homme fort du MHSC. Des recrues pourraient donc débarquer dans l’Hérault en janvier prochain.