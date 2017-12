Rafael Benitez est inquiet. L’entraîneur de Newcastle United a appris que le club sera très sûrement et prochainement racheté par la femme d’affaires, Amanda Staveley, et il ne sait pas combien il pourra dépenser lors du prochain mercato hivernal alors que les Magpies ne comptent qu’un point d’avance sur la zone rouge.

« Pour l’instant, je n’ai aucune information. Et j’ai besoin de savoir quel sera mon budget pour le mois de janvier aussi vite que possible, c’est tout », a expliqué le technicien espagnol dans des propos relayés par The Independent.