Présent en conférence de presse ce lundi, Steve Mandanda, capitaine de l’Olympique de Marseille, a confirmé qu’aucun joueur ne souhaitait quitter le club cet hiver, dans la perspective de vivre une fin de saison animée et une possible qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

« Dans le foot, il peut tout se passer, je ne peux pas le nier. L’état d’esprit de ce groupe, c’est que tout le monde veut rester, veut terminer l’aventure. On est tous revanchards, on a un groupe vraiment solidaire, uni, qui vit bien, et un staff en qui on a confiance. On a des résultats plaisants, on a envie de tous rester pour atteindre l’objectif de la Ligue des Champions », a confié le portier international tricolore.