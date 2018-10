Entraîneur du club d’Atlanta United depuis janvier 2017, Gerardo Martino est en fin de contrat avec le club américain à la fin de la saison de MLS, en décembre prochain. Mais l’ancien coach du FC Barcelone (2013-2014) aurait déjà des pistes pour poursuivre sa carrière sur un banc, selon le média argentin TyC Sports.

Tata Martino serait en effet proche de la sélection mexicaine, huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde, qu’il pourrait diriger après les playoffs. Cela représenterait sa troisième expérience en tant que sélectionneur, après avoir occupé celui du Paraguay entre 2006 et 2011, et celui de l’Argentine entre 2014 et 2016.