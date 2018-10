Finaliste de la Ligue des Champions en 2002 avec le Bayer Leverkusen et en 2008 avec Chelsea, Michael Ballack a raté de peu le sacre européen. L’ancien international allemand, aujourd’hui à la retraite, ne manque cependant pas les rencontres de C1, dont la deuxième journée se dispute actuellement. Interrogé par So Foot au sujet du Paris Saint-Germain, battu par Liverpool il y a deux semaines (2-3), le milieu de terrain a donné son avis sur le club de la capitale et ses ambitions européennes, qui a échoué quatre fois en quarts de finale et deux fois en huitièmes depuis 2012-2013.

« Je pense que cela rend la tâche difficile à Paris de ne pas être challengé semaine après semaine en championnat. Ce type de configuration peut rendre difficile le maintien de la motivation et de la concentration. Parfois, le PSG sort des performances incroyables, et on peut se dire « quelle équipe ! » Mais d’autres fois, au mauvais moment, ils ne sont pas à leur niveau. D’où la déconvenue à Barcelone en 2017. Selon moi, Paris a besoin de plus d’adversité chaque week-end, besoin que le niveau de la Ligue 1 progresse encore, a d’abord expliqué Michael Ballack avant de poursuivre. Il manque aussi d’expérience. Il n’a pas l’histoire du FC Barcelone, du Real Madrid ou du Bayern dans cette compétition. On voit la même chose avec Manchester City. Quand on voit les noms des joueurs dans l’équipe, tout l’argent investi, on se dit qu’ils doivent gagner la Ligue des champions, mais ce n’est pas si simple. C’est une compétition très dure, de très haut niveau, qui exige beaucoup d’expérience, mais aussi de jouer dans un championnat très relevé afin d’être poussé à rester tout le temps au très haut niveau. »