PSG : Warren Zaïre-Emery revient sur sa méforme actuelle

Aligné dans l’entrejeu parisien lors de la défaite parisienne - synonyme d’élimination - face au Borussia Dortmund, Warren Zaïre-Emery (18 ans), récemment prolongé, a livré une nouvelle prestation globalement terne, confirmant son coup de moins bien depuis le début de l’année 2024. Interrogé en zone mixte sur ses dernières prestations au PSG, le jeune milieu de terrain francilien a d’ailleurs fait son autocritique, promettant d’élever son niveau de jeu dans les mois à venir.

«C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matches. Maintenant, je donne tout à chaque match. Quand je vois les supporters, le club qu’on a, nos joueurs qui me disent que je ne peux pas baisser les bras et que je vais revenir plus fort. Je sais que je suis un jeune joueur, j’ai l’avenir devant moi et je vais tout faire pour être le mieux possible». Le club de la capitale n’attend que ça…