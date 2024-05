PSG-BVB : Edin Terzic estime avoir eu de la chance

Ce mardi soir, le Borussia Dortmund a créé l’exploit en éliminant le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club allemand a même réussi à ne pas encaisser de buts dans cette double confrontation alors que la défense semble être son gros point faible cette saison. Il faut dire aussi que le BVB a été sauvé par ses montants à 6 reprises lors de ces deux matches. Et forcément, Edin Terzic ne l’a pas oublié au moment d’évoquer la qualification en conférence de presse d’après match.

«Je pense que le PSG voulait utiliser cette puissance qu’il a, spécialement en attaque, pour se qualifier pour la finale. C’était l’objectif principal. Ils ont perdu le match aller de justesse avec le résultat le plus serré que l’on puisse imaginer. Je pense donc qu’il était logique et légitime pour eux d’aborder le match retour avec beaucoup de confiance. Je pense que vous avez vu qu’on était très confiant aussi aujourd’hui. On a gagné face à une équipe exceptionnelle. C’est ce qui nous rend fier. Mais on sait aussi que si on avait joué le match 10 fois aujourd’hui, on ne l’aurait pas gagné 10 fois. Mais bon, à ce niveau ce sont les petites choses qui font les différences. Et on a reussi à mettre ces détails de notre côté sur les deux matches», a-t-il lancé.