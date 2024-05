PSG : la réponse de Warren Zaïre-Emery sur l’état de Mbappé après l’élimination

Dépité après l’élimination du Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund lors des demi-finales de la Ligue des Champions (0-2 sur la double confrontation), Warren Zaïre-Emery (18 ans) s’est présenté en zone mixte. Si le milieu de terrain parisien a regretté «le manque de finition» des siens, il est également revenu sur l’état d’esprit d’un certain Kylian Mbappé, lui aussi touché par cet échec.

«Il était déçu comme tout le monde, on voulait faire mieux et aller en finale de Ligue des Champions mais ça s’arrête là. On a un projet qui évolue, on avait l’une des équipes les plus jeunes de cette Ligue des Champions et on espère la gagner une prochaine fois», a ainsi déclaré le Tricolore…