À 36 ans, Michel Bastos a décidé de dire stop. Après une carrière riche, de Pelotas à l’América MG, en passant par Lille, l’Olympique Lyonnais, Schalke 04 ou encore l’AS Roma et la Seleção (10 sélections, 1 but), le Brésilien a annoncé la fin de sa carrière sur ses réseaux sociaux.

« Il n’y a pas de mots pour dire ce que le football a représenté pour moi. (...) Aujourd’hui, un chapitre se referme, mais d’autres démarrent et promettent eux aussi d’être pleins de joie et d’émotions », a posté le gaucher, vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des Champions avec l’OL en 2012, sur son compte Instagram.

