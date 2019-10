Suspendu depuis quatre ans, Michel Platini va pouvoir revenir dans le monde du football la semaine prochaine. En effet, lundi soir à 0h, la suspension du dirigeant français va prendre fin. Interrogé par L’Equipe, l’ancien milieu de terrain a donc fait part de ses sentiments avant cette date importante. L’occasion aussi d’évoquer la présidence de la Fédération française de football, puisque les élections auront lieu l’an prochain.

« Je sais à quoi vous faites référence. Parce que beaucoup de gens m’en parlent déjà. (...) Des copains me conseillent d’y aller, d’autres me disent :"c’est quoi l’intérêt d’être président de la FFF quand on a été président de l’UEFA ?" Mais même cette échéance-là me parait lointaine. Je n’y ai pas encore vraiment pensé », a expliqué Michel Platini au quotidien sportif. Pour rappel, c’est actuellement Noël Le Graët qui est à la tête de la FFF.

