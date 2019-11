L’arbitrage vidéo est sujet aux discussions les plus diverses. Le résultat est bien souvent le même. La VAR fait débat et son utilisation est plus que remise en question. Invité de l’émission « Che tempo che fa » de la chaîne italienne Rai, Michel Platini a livré son point de vue sur le sujet et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avis de l’ancien président de l’Union des associations européennes de football (UEFA) est tranché.

« Il faudrait une demi-heure pour expliquer pourquoi ça ne règle pas les problèmes. Ça les déplace. Je suis contre la VAR. Je pense que c’est une belle merde et que malheureusement, on ne reviendra pas en arrière » a-t-il expliqué. Au moins c’est dit.