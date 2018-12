Milan est au centre des attentions en Italie à quelques jours de l’ouverture du mercato d’hiver. L’avenir de Gonzalo Higuain est notamment au cœur des débats, un échange avec Alvaro Morata, en difficulté à Chelsea, étant même évoqué. Le directeur sportif des Rossoneri Leonardo a tenu à mettre les points sur les i, relayé par Sky Sport et Sport Mediaset. « Chelsea ou pas Chelsea, il n’y a eu aucune proposition, personne n’a rien demandé pour lui, et Gonzalo n’a pas demandé à partir. Il appartient à la Juve, nous avons une option d’achat en fin de saison, il n’y a rien d’autre. Il doit simplement assumer ses responsabilités et prouver sur le terrain », a-t-il martelé.

Le Brésilien, passé par le Paris SG, a également tenu à nier en bloc les rumeurs au sujet du départ de l’entraîneur milanais Gennaro Gattuso, et ce, en dépit des derniers résultats décevants des pensionnaires de San Siro. « Nous n’avons jamais pensé à nous séparer de Rino (Gattuso). Nous cherchons simplement à redresser la situation. Aujourd’hui, nous sommes en course pour atteindre notre objectif, une place dans le top 4 de Serie A. (...) Il faut de la coopération et de l’union, c’est tout ce dont nous avons besoin », a-t-il lâché.