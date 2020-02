Alors que nos confrères de L’Equipe révélaient il y a quelques jours que le directeur général adjoint de l’AS Monaco, Nicolas Holveck, 48 ans, était le choix numéro un de la famille Pinault pour remplacer Olivier Létang, récemment écarté de la présidence du Stade Rennais, et alors que le principal intéressé avait démenti quelques heures plus tard, dans les colonnes de Nice-Matin, avoir été contacté par le club breton, RMC Sports avance maintenant que le bras droit de Vadim Vasilyev serait sur le point de quitter le Rocher.

En désaccord avec la nouvelle direction russe de l’AS Monaco, Nicolas Holveck devrait quitter le club français dans les prochains jours. « Depuis plusieurs semaines, il ne travaillait plus sur les dossiers. Quand on appelait le club on nous expliquait qu’il ne fallait plus passer par lui. C’était franchement gâché son profil vu son expérience de le faire rester là-bas », a confié un agent proche du club monégasque à RMC. Arrivé au club en 2014, Nicolas Holveck avait été par le passé annoncé proche de Bordeaux, Saint-Etienne ou encore le LOSC. Il devrait avoir l’embarras du choix.