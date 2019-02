C’était dans l’air du temps, c’est officiel depuis quelques minutes. L’AS Monaco a annoncé l’arrivée d’Oleg Petrov au poste de Directeur Général du club princier. Un homme d’affaire âgé de 55 ans, proche du président Dmitry Rybolovlev. De passage en conférence de presse quelques instants après, Leonardo Jardim a été invité à commenter cette arrivée. Le coach de l’ASM a indiqué qu’il avait déjà rencontré le remplaçant de Vadim Vasilyev, avec lequel il échange en portugais.

« Oui bien sûr, cette semaine j’ai déjà parlé avec lui. Il a été présenté aujourd’hui comme le nouveau directeur général du club. Notre challenge, c’est un challenge de réussite. J’espère qu’il nous aidera à continuer à travailler. Notre objectif, depuis que je suis revenu, c’est de réussir notre saison, sortir de la zone rouge et avoir le maximum de points de façon à jouer en Ligue 1 la saison prochaine (...) Lui, c’est le chef et moi, le coach. On va travailler ensemble. Le club a démontré qu’il comptait sur moi et mon travail. Je vais toujours donner ma vie pour que le club progresse. Je veux défendre le club comme toutes les personnes qui travaillent ici. »