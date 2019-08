C’est officiel depuis quelques minutes maintenant, Henry Onyekuru (22 ans) s’est engagé avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2024. L’attaquant nigérian a livré ses premières impressions sur le site officiel des Rouge-et-Blanc.

« Je suis très heureux de rejoindre un grand club comme l’AS Monaco. Je vais tout donner pour progresser et aider le Club à réaliser une belle saison. Je suis impatient de retrouver mes coéquipiers », a-t-il lancé avant de tweeter. « Enchanté Monaco, nouveau championnat, nouveau challenge ! Je suis impatient, vivement que ça commence ! »

Enchante Monaco New League, New Challenge ! I’m excited, let’s get started ! pic.twitter.com/hl3WIXFuR0

— Henry Onyekuru (@henryconyekuru) August 12, 2019