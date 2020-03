Un terrible coup de sang. Au début du mois de février, Gelson Martins a vu rouge lors de la rencontre face à Nîmes, puisqu’il a bousculé l’arbitre de la rencontre, Mickaël Lesage. Un geste qui n’est pas resté sans conséquence. « Au regard de la nature des faits, la Commission de Discipline décide de placer le dossier en instruction et suspend à titre conservatoire Gelson Martins (AS Monaco) pendant la durée de celle-ci ».

Ce jeudi 5 mars, le joueur monégasque va être fixé sur son sort puisque la Commission de Discipline va se réunir pour rendre son verdict et annoncer sa sanction. En conférence de presse aujourd’hui, Robert Moreno a été invité à s’exprimer sur le sujet. « Je veux attendre la décision pour parler et analyser parce que cette situation est difficile. On doit parler après, en ce moment je pense à l’équipe et au prochain match à Nice ». Le coach espagnol et Monaco seront fixés rapidement.