Dimanche soir, l’AS Monaco a battu l’Olympique Lyonnais sur le score de 2 à 0. Un succès qui fait du bien aux troupes de Leonardo Jardim qui vont se déplacer à Angers ce week-end.

Mais plusieurs joueurs manqueront à l’appel comme l’a indiqué l’ASM dans son traditionnel point médical. « Willem Geubbels et Georges-Kévin Nkoudou sont en soins. Stevan Jovetic, Pietro Pellegri et Jordi Mboula sont en soins et en réathlétisation spécifique ». En revanche, Monaco a précisé que William Vainqueur a repris avec le groupe.