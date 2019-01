Suite de cette 22e journée de Ligue 1 avec la rencontre entre Montpellier et Caen. Placé dans le haut du classement depuis le début de la saison, le MHSC a besoin de points, lui qui reste sur cinq matches de championnat sans victoire.

En face, Caen n’est pas au mieux non plus avec une 17e place et des résultats trop irréguliers. Le SMC se présente en 4-2-3-1 avec Fajr dans l’entrejeu et Khaoui en soutien de Crivelli. En face, Montpellier est en 3-4-3 avec Lasne en piston gauche. Mollet est associé à Laborde et Delort devant.

Les compositions :

Montpellier : Lecomte - Mendes, Hilton, Congré - Aguilar, Skhiri, Le Tallec, Lasne - Mollet, Laborde - Delort

Caen : Samba - Gradit, Baysse, Djiku, Armougom - Fajr, Diomandé - Bammou, Khaoui, Ninga - Crivelli.