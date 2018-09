Dimanche prochain, Montpellier recevra Nîmes dans un derby qui n’avait plus eu lieu depuis près de dix ans. Et les tensions entre les deux clubs sont déjà palpables. « On a commencé le travail, dimanche finissez-les » Par cette banderole déployée mercredi soir lors de la réception de Guingamp (0-0), les supporters nîmois sembleraient confirmer avoir volé la bâche historique "à domicile" du premier groupe ultra pailladin déployé dans le virage montpelliérain depuis le début des années 90.

Selon L’Équipe, plusieurs proches du dossier confirmeraient ce vol. Les faits remonteraient à la nuit du 2 au 3 mai dernier. L’association montpelliéraine qui s’est fait dérober sa banderole est depuis inactive. Certains membres historiques penseraient même à la dissolution.