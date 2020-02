Il a été l’un des feuilletons de l’hiver. Annoncé durant de longues semaines à Manchester United, Bruno Fernandes (25 ans) a bel et bien fini par poser ses valises du côté d’Old Trafford à deux jours de la fin du mercato hivernal. Les Red Devils ont déboursé 55 M€ (+ 25 M€ de bonus) pour s’attacher les services de l’ancien milieu offensif prolifique du Sporting CP. S’il a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs face à Wolverhampton le 1er février, le Lusitanien n’a pas réussi à se montrer décisif. Pour sa deuxième titularisation avec MU, lundi, lors du succès des siens sur la pelouse de Chelsea (2-0), l’international portugais a délivré une passe décisive pour son capitaine, Harry Maguire, buteur de la tête sur corner.

Forcément, à l’issue de ce succès important de Manchester United, Bruno Fernandes a affiché sa joie d’avoir rejoint la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer : « je me sens parfaitement bien, ce fut un match difficile face à une super équipe et nous devons gagner pour continuer sur ce chemin. Nous pouvons faire bien mieux avec le ballon, mais ce fut un bon match ici.Je me sens bien, je joue dans le plus gros club d’Angleterre et j’en suis très heureux. C’est un rêve devenu réalité », a-t-il confié au micro de Sky Sports, dans des propos relayés par le Daily Mail. Les Red Devils pointent désormais à 3 longueurs de la 4e place occupée par les Blues. Bruno Fernandes peut légitimement espérer disputer la Ligue des Champions avec le club de ses rêves.