L’aventure d’Alexis Sánchez (30 ans) à Manchester United ne devrait plus avoir droit à une nouvelle chance. Après avoir affirmé à plusieurs reprises son envie de se séparer du joueur, les Red Devils ont finalement prêté le Chilien à l’Inter Milan. Pour le moment, la saison de l’ailier n’est pas étincelante, mais n’est pas non plus mauvaise.

Il a inscrit son premier but avec les Nerazzurri face à la Sampdoria (3-1) le 28 septembre dernier, écopant par la même occasion d’un carton rouge. Néanmoins, l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone espère se relancer. Et si l’actuel deuxième de Serie A souhaite continuer à lui donner sa chance au-delà du prêt en cours, il faudra payer 28 millions d’euros. Il s’agit-là du prix demandé par MU à en croire les informations rapportées par The Sun. Reste à savoir si le club entraîné par Antonio Conte paiera cette somme. Réponse lors du prochain mercato estival.

