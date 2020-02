Arrivé à la fin du mercato hivernal à Manchester United, Bruno Fernandes s’est déjà très bien adapté à sa nouvelle vie. Ses coéquipiers ont été impressionnés de voir à quelle vitesse le Portugais avait pris ses marques dans le vestiaire et sur le terrain. « Il s’installe très bien. Je connais pas mal de garçons qui parlent sa langue et il parle aussi très bien l’anglais », a déclaré Daniel James dans des propos rapportés par le Mirror.

Diogo Dalot, compatriote de Bruno Fernandes, a également été surpris de sa phase d’adaptation très rapide : « C’est comme s’il était ici depuis deux ans déjà. Il s’entend très bien avec les gars, c’est très bien de l’avoir ici, c’est très bon pour moi, très bon pour l’équipe, c’est un joueur fantastique et une personne fantastique, donc c’est un plus pour l’équipe. » Depuis son arrivée, le milieu offensif a joué une seule rencontre. C’était à Old Trafford contre Wolverhampton (0-0).