Entre Paul Pogba et José Mourinho, c’est je t’aime moi non plus. Ce mardi, en conférence de presse, le technicien de Manchester United a expliqué qu’il attendait beaucoup de son champion du Monde, qui sera titulaire sur la pelouse du FC Valence demain (6e journée de Ligue des Champions).

« J’attends de Paul qu’il joue bien et qu’il ait un impact positif sur le match et sur l’équipe. Dans l’équipe, il y a des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer à ce niveau, d’autres qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Alors j’espère que Paul et d’autres, habituellement titulaires, pourront avoir un impact positif sur l’équipe », a confié le Special One, relayé par Sky Sports. Le Frenchy sait ce qui lui reste à faire.