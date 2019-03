Ander Herrera (29 ans) semble être l’une des cibles prioritaires du Paris SG pour cet été. Le milieu de terrain, en fin de contrat en juin 2019, s’est vu proposer un bail pluriannuel avec un salaire de 8,9 M€ par an.

Toutefois, le Manchester Evening News explique que Manchester United, qui possède une option pour une année supplémentaire de contrat, n’a pas perdu espoir de convaincre l’international espagnol (2 capes) de rester un an de plus à Old Trafford. Le quotidien anglais explique donc que le départ du Basque au PSG est moins brûlant qu’annoncé.