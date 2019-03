Le Paris Saint-Germain poursuit sa quête du milieu. L’échec de la prolongation de contrat d’Adrien Rabiot étant acté et la volonté de départ de ce dernier confirmée, il va bien falloir dégoter de nouveaux joueurs dans ce secteur du jeu et ainsi épauler Marco Verratti et Leandro Paredes, deux seuls spécialistes du poste dans l’effectif parisien. Dès lors, ce n’est pas une surprise de voir le nom du club francilien associer à chaque rumeur évoquant l’avenir d’un milieu de terrain à travers l’Europe.

La dernière en date mène à Ander Herrera, l’international espagnol de 29 ans qui évolue à Manchester United. Ainsi, hier soir, The Sun annonçait l’existence d’une offre du PSG, un contrat portant sur 3 ans avec un salaire annuel de 8,9 M€, pour ce joueur dont le contrat s’achève en juin prochain avec les Red Devils. Toutefois, il pourrait encore disposer d’une option d’un an supplémentaire avec MU, qui glisse régulièrement cette clause dans ses contrats. Le tabloïd anglais (qui avait été le premier à évoquer l’arrivée de Choupo-Moting au PSG) n’est pas le seul à parler d’un intérêt du PSG pour Herrera.

En effet, le journal espagnol Marca assure également de son côté que le club de la capitale a bel et bien formulé une proposition de contrat au joueur mancunien et que ce dernier serait « à un pas du PSG ». Titulaire avec Manchester United lors du match aller, remporté par Paris sur le score de 2-0 à Old Trafford, Herrera s’était blessé quelques jours plus tard et était absent lors du match retour. Arrivé chez les Red Devils en 2014 (en provenance de Bilbao), le milieu relayeur n’a jamais acquis un statut de titulaire indiscutable mais a toujours rendu de fiers services. C’est ce qui pourrait désormais l’attendre du côté du Parc des Princes.