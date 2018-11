Manchester United souhaite prolonger les cadres de son vestiaire. Récemment, Luke Shaw a d’ailleurs paraphé un nouveau bail avec les Red Devils et Anthony Martial pourrait bientôt l’imiter dans les prochaines semaines. Un autre joueur cristallise également l’attention des dirigeants mancuniens : Ander Herrera. Le milieu espagnol âgé de 29 ans se trouve en fin de contrat l’été prochain.

Selon les informations du Daily Mail, la direction mancunienne aurait lancé les négociations pour prolonger son joueur ibérique. José Mourinho veut absolument conserver Herrera mais aussi Juan Mata, même si les deux hommes ne sont pas indiscutables dans le onze façonné par le Special One. « Juan et Ander, même s’ils ne jouent pas ou peu, ne démarrent pas les matchs, ce sont des pièces presque uniques au niveau de la personnalité et du caractère. Je ne veux pas les perdre », a ainsi confié Mourinho récemment.