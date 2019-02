Mardi soir, le Paris Saint-Germain a fait un grand pas vers la qualification en s’imposant 2-0 face à Manchester United à Old Trafford. Une défaite mal digérée par certains joueurs des Red Devils, à l’image d’Ander Herrera, qui a analysé la rencontre à sa façon.

« Le match a été serré jusqu’au premier but. Nous ne pouvons pas dire que nous étions la meilleure équipe, mais ils n’étaient pas meilleurs que nous non plus. [...] Les Parisiens ne se sont pas créés d’occasions du coup d’envoi à la 60-65e minute. Leurs deux occasions étaient hors-jeu. Après ça, ils ont pu jouer en contre avec leurs joueurs très rapides. Ils ont pu construire depuis derrière. Nous pressions assez bien, du coup après le but, ils ont pu trouver les failles qu’ils ne trouvaient pas en première période. C’est ça, le football, et on doit apprendre de ce match. On ne peut pas concéder de but sur coup de pied arrêté contre ce genre d’équipe, parce qu’après, tout devient beaucoup plus dur », a expliqué l’Espagnol dans des propos rapportés par RMC Sport.