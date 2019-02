Ce mardi, le Paris Saint-Germain joue, en Angleterre, son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester United (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté).

Si Neymar est absent et que Cavani devrait être, lui aussi, forfait, on connaît déjà l’homme qui va arbitrer les deux formations. Il s’agit de l’Italien Daniele Orsato. Il sera assisté de Fabiano Preti et Alessandro Costanzo.