Manchester United a passé une sale soirée ce mercredi. Défaits à Old Trafford (2-0) contre Burnley, les Mancuniens (5es, 34 points) ont raté l’occasion de revenir sur Chelsea, 4e, qui possède 6 points de plus. Cette contre-performance a particulièrement énervé Rio Ferdinand, légende du club. Et l’ancien défenseur central s’est montré très dur avec le capitaine des Red Devils, Harry Maguire.

« Bougez-vous et gagnez le match. En tant que capitaine, Maguire doit montrer de l’envie. Qu’est-ce que tu fais là Maguire ? Au départ, il est dans une bonne position. Avec son bras tendu, il peut sentir Chris Wood. Mais ensuite, il n’anticipe pas. Vous ne pouvez pas être aussi loin d’un tel joueur. Wood lui est passé devant et l’a puni », a-t-il déclaré à BT Sport. Un match à oublier pour MU et son défenseur.