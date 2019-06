Dans sa quête d’un arrière-droit pour renforcer son effectif, Manchester United a pour l’instant jeté son dévolu sur un joueur, Aaron Wan-Bissaka, qui évolue à Crystal Palace. Mais pour le moment, les Mancuniens se sont heurtés aux exigences du club londonien, qui a refusé l’offre de 45 M€ faite par les Red Devils.

Cela pousse les dirigeants de MU à commencer à prospecter ailleurs, et The Sun indique qu’ils s’intéressent à Denzel Dumfries, le latéral droit du PSV Eindhoven. Ce dernier, âgé de 23 ans, a un profil plus offensif que Wan-Bissaka, et vient de réaliser une superbe saison chez les Fermiers, avec 45 matches disputés toutes compétitions confondues (4 buts et 7 passes décisives en Eredivisie). Alors qu’il lui reste encore quatre années de contrat chez les Néerlandais, il pourrait partir pour 25 M£ (environ 28 M€), une somme que les Mancuniens seront prêts à aligner.

